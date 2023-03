Gomide se revolta com resposta da Goinfra sobre Aeroporto de Cargas de Anápolis e cobra posição de Caiado

Paralisada desde 2020, a obra para a conclusão do Aeroporto de Cargas de Anápolis não previsão de ser retomada.

Em resposta a um ofício enviado pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT), ex-prefeito da cidade, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) afirmou que “não há contrato vigente” para essa finalidade.

Isso só será feito, segundo a autarquia, após a finalização da drenagem da área de cabeceira da pista. O término dessa ação não foi apontado no documento.

A situação revoltou o parlamentar. “Eu perguntei o que eles estão pensando em relação à retomada das obras. O que eles responderam é que não estão pensando. Não há planejamento”, disse ao Portal 6.

“A construção do Aeroporto de Cargas é importante não só para Anápolis. Goiás e a região Centro-Oeste saem ganhando também. Mas o que a gente tem hoje é uma pista enorme de asfalto no meio do Cerrado”, ironiza.

O alto valor gasto no equipamento desde o início da construção, em 2010, é um forte motivo para que o projeto não seja negligenciado, defende o deputado.

“Foram R$ 300 milhões para fazer terraplanagem, mexer na terra, mas não serviu para nada. Esse é um assunto que o Caiado precisa resolver, nem que seja para falar para o povo de Anápolis que não vai fazer nada”, cobrou.