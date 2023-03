Buracos aumentam em até 40% busca por serviços mecânicos em Anápolis

As centenas de buracos que podem ser facilmente encontrados pelas ruas de Anápolis estão causando prejuízos para os motoristas. Prova disso é que determinados tipos de serviços que envolvem peças como suspensão e rodas, por exemplo, registraram aumento nas oficinas mecânicas de até 40% nos últimos meses.

Ao Portal 6, o gerente do Auto Plus CentroAutomotivo, Henrique Linhares, contou que o estabelecimento já registrou um crescimento de cerca de 40% no atendimento à clientes com problemas nos veículos causados pelas quedas nos buracos.

Uma outra problemática apontada é a água das chuvas. Quando as duas se unem, o quadro tende a ficar ainda pior. Acontece que o líquido acaba entrando no motor dos veículos e causam bastante dor de cabeça nos proprietários para resolver a situação.

“Os clientes estão reclamando bastante, muito mesmo. É muito prejuízo no bolso e como se não bastasse a chuva, junta ainda com os buracos”, afirmou.

Já o proprietário da Gilbert Auto Service, Gilbert Vieira da Silva, explicou que com as irregularidade no asfalto do município, o técnico em manutenção automotiva pôde perceber um aumento de ao menos 20% no número de clientes.

“Devido esse fato do período de chuva aumentar as irregularidades no piso onde os veículos trafegam, ele acabam tendo danos na suspensão, buchas terminais, pivor e amortecedores. Com isso tivemos um aumento na procura por reparos na suspensão de veículos”, afirmou.

O profissional conta até mesmo que a situação dos buracos vem ganhado cada vez mais notoriedade dentro da oficina, se tornando o principal assunto entre os clientes.

A Operação Tapa Buracos já teve início na cidade, no entanto, para que possa realmente ocorrer uma mudança efetiva, é necessário aguardar o período de estiagem.