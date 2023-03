Gabriela Rodart consegue decisão favorável no TSE e poderá voltar ao cargo de vereadora em Goiânia

Após decisão liminar do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (23), a vereadora Gabriela Rodart (PTB) poderá voltar à cadeira que ocupava na Câmara Municipal de Goiânia.

O parecer suspende o efeito da sentença dada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), que havia cassado o mandato de Rodart por infidelidade partidária.

Ao O Popular, Leonardo Batista, advogado da vereadora, explicou que a permanência definitiva ou não ainda será definida em plenário pelo TSE. A estimativa da defesa é que a decisão final saia no início de 2024.

Enquanto isso, Rodart poderá retornar ao cargo de maneira imediata e exercer as atribuições de legisladora na Casa.

Eleita no pleito de 2020, ela era filiada ao Democracia Cristã (DC). No entanto, para disputar as eleições de 2022, saiu da antiga sigla e se filiou ao PTB. Rodart não conseguiu se eleger deputada federal.

O mandato na Câmara Municipal foi cassado em dezembro de 2022, por infidelidade partidária. De acordo com Alexandre Magalhães, presidente do DC em Goiás, o partido entrará com recurso.