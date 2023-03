Goiano com Síndrome de Down viraliza ao mostrar a rotina como estudante universitário

O jovem goiano João Vitor de Paiva, de 22 anos, viralizou recentemente no TikTok ao mostrar a rotina que leva como estudante universitário.

Ele é aluno do curso de Educação Física na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e tem Síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21.

O vídeo postado na quarta-feira (22) já acumula mais de 450 mil visualizações, 83 mil curtidas e 1,6 mil comentários na plataforma.

“Bom galera, estou dando bom dia pra vocês que agora estou indo pra aula de metodologia, depois tem aula de estágio e depois vou ter aula de epistemologia”, diz o jovem, contando a sequência de aulas que irá assistir.

“Então bom dia pra vocês, estou indo começar a aula agora ali na quadra. Então, beijo”, termina.

Diversos foram os comentários de usuários elogiando João Vitor e a disposição dele para os estudos. “Lindo e inteligente”, disse uma. “Muito fofo, um querido”, pontuou outra.