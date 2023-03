Talvez você não saiba, mas existem nomes que significam luz e, alias, pode até se tratar do seu. Isso porque, a grande maioria das pessoas não sabem as referências que há por trás do próprio nome.

Por isso, hoje trouxemos uma lista de nomes para você saber o significado!

6 nomes que significam luz e transmitem força às pessoas que têm eles:

1. Yuri

Começando nossa lista, esse pequeno nome possui grandes significados.

Yuri quer dizer “pequeno agricultor”, “aquele que trabalha com a terra”, “fazendeiro”; “a luz de Deus”, “lírio”, “jasmim branco”.

2. Clara

Trazendo uma versão feminina dos nomes que significam luz, como a própria grafia já diz, Clara significa brilhante e ilustre.

Além disso, o nome pode revelar uma pessoa com forte senso crítico e muita racionalidade.

3. Ravi

Aqui temos um outro pequeno nome, que carrega uma grandiosidade em seus significados.

Ravi possui origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, ele significa “o Sol” ou “Deus do Sol”.

Além disso, um outro significado, de origem francesa, significa “encantado” ou “arrebatador”.

4. Helena

Oriundo da Grécia Antiga, o nome Helena é bastante mencionado em histórias da mitologia grega, onde é tratada a história de Helena, filha de Zeus.

Naquela época, ela recebeu o título de “mulher mais bonita do mundo”, por isso, esse nome quer dizer “a reluzente”, “a resplandecente”.

5. Luca

Outro pequeno nome que remete a luz é Luca.

Nesse caso, ele significa “habitante da Lucânia” ou “aquele que pertence a luz, “o luminoso”.

6. Ayla

Por fim, Ayla significa ‘luz da lua” ou “luar’; ‘carvalho’, “terebinto”.

Há várias hipóteses de origem para esse nome, uma delas é uma turca e a outra hebraica. Assim, através do elemento turco ay, que quer dizer ‘lua’, por extensão, tem o sentido de ‘luar’ ou ‘luz da lua’.

