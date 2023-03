Ganhou mais de R$ 38 milhões na loteria e surpreendeu ao revelar o que vai fazer com o prêmio

Um homem tirou a sorte grande na loteria e recebeu, do dia para a noite, £ 6 milhões (aproximadamente R$ 38,5 milhões na cotação atual). Porém, o que mais tem impressionado é a forma como ele pretende gastar o dinheiro.

Preferindo não se identificar, o morador Adelaide, na Austrália, contou que agora, multimilionário, poderá se casar tranquilamente. “Agora posso finalmente me dar ao luxo de me casar!”, disse ao The Sun.

“É uma sensação estranha. Eu me sinto bizarro!”, confessou o ganhador, que assumiu ainda ter jogado constantemente por vários anos. Segundo o australiano, a técnica era utilizar os mesmos números da sorte em todas as tentativas.

O homem ainda afirmou que pretende melhorar bastante o estilo de vida, reformar a casa e investir o dinheiro. Além disso, não está nos planos gastar muito com férias rápidas.

Um detalhe interessante da história do anônimo é que ele visitava a conveniência Kylie Brown’s há mais de seis anos, jogando nos mesmos bilhetes sempre.

Quando a vitória veio à tona, os profissionais do estabelecimento ficaram em êxtase pelo colega. “Honestamente, é tão bom! Estávamos sempre por perto”, disse uma trabalhadora do local.