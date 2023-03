Conheça a nova mansão de Leonardo que fica próximo a Goiânia e é um luxo

Uma das principais vozes do sertanejo no Brasil, Leonardo está de endereço novo. O cantor agora é morador de uma mansão localizada em Guapó, na Região Metropolitana da capital.

O vídeo com todos os detalhes da casa foi postado no Instagram por Poliana Rocha, esposa do cantor. A residência está localizada no Condomínio Talismã, um conjunto de chácaras que pertence ao cantor.

Os cômodos mostrados por Poliana são uma sala de estar grande, três quartos com camas de casal e uma área externa com piscina e jardim.

“Recebemos a chave da nossa 2º moradia no @condominiotalisma e ficamos muito felizes!!!! Peço a Deus que abençoe nossa casa e que nos traga felicidades, paz, harmonia e que mantenha nossa família sempre unida! Obrigada de coração a todos que estiveram conosco”, escreveu.

Nos comentários, os usuários se impressionaram com os detalhes e a beleza da residência. “Feliz por vocês, tudo lindo!! Que Deus continue abençoando vocês”, comentou um.

“Que Linda!!! Que Deus abençoe cada vez mais essa família linda!!!!”, disse outro.