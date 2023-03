Goiânia é a capital líder em valorização do preço médio do aluguel em 2023

Depois de fechar 2022 com a maior variação do preço médio de aluguel entre todas as capitais do País – com 32,9% – Goiânia segue líder no mercado. Dados do Índice Fipezap mostram que a variação acumulada na cidade em 2023 sobre o preço médio de locação de imóveis foi a que mais cresceu entre as capitais.

A pesquisa acompanhou o valor médio das locações residenciais em 25 cidades do Brasil até o mês de fevereiro. Segundo o relatório, o aumento registrado na capital goiana durante todo o ano é de 7,44%.

Só em fevereiro, a variação do mês foi a segunda maior entre as capitais do país, com 4,01%. O município goiano ficou atrás apenas de Florianópolis, que teve uma alta de 4,25%.

Disparado, o local com maior preço do metro quadrado na capital no mês de fevereiro, segundo o informe, segue sendo o setor Marista, com uma média de R$ 49,8 /m². O tradicional bairro de Goiânia é conhecido pela ampla presença de estabelecimentos comerciais de peso e pela vida boêmia.

Outro setor que se destaca quando o assunto é valorização imobiliária é o Jardim Goiás. O ritmo acelerado de construções e a localização estratégica, que ‘abraça’ o Shopping Flamboyant e o Parque Flamboyant, fizeram o bairro ter um valor médio de locação de R$ 47,7 /m².

Também chama a atenção o setor Bueno, local reconhecido por ser um bairro residencial, mas com a presença de diversas empresas prestadoras de serviço. De quebra, ainda é uma das forças motoras da vida norturna dos goianienses. No bairro, o preço médio do aluguel residencial é de R$ 33,5 /m².

Além deles, também aparecem os setores: Pedro Ludovico/ Bela Vista/ Jardim das Esmeraldas (R$ 30,6 /m²); Sul (R$ 27,7 /m²); Oeste (R$ 22,7 /m²); Sudoeste (R$ 22,4 /m²); Jardim América (R$ 21,5 /m²); Nova Suiça ( R$ 21,1 /m²) e Centro (R$ 17,3 /m²).