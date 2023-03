Jovem exige que a namorada apague tatuagem após descobrir o que ela significava

Uma jovem, de 23 anos, decidiu desabafar no Reddit e contou sobre o impasse que tem vivido no relacionamento, após o atual namorado descobrir o significado da tatuagem que ela tem na perna. O caso viralizou.

Sem querer se identificar, a moça explicou que antes de se envolver com o parceiro já havia se relacionado com outro rapaz. Eles se conheceram há muitos anos e foram amigos por longa data.

“Eu comecei meu relacionamento atual há alguns meses e deixei claro que ainda sou amiga do meu ex e que nada vai mudar isso. Como ele mora em outro país, nos vemos apenas três vezes por ano, em uma reunião de amigos”, começou.

“A princípio meu namorado foi super tranquilo com isso então nós decidimos seguir com o relacionamento. Um tempo atrás ele notou a tatuagem na parte de trás da minha perna e perguntou o significado. Eu expliquei que somos eu, minha amiga e meu amigo (ex), e que todos temos o mesmo desenho”, disse.

Agora, depois de entender que a namorada ainda tem laços eternos com o ex, no próprio corpo, o atual está exigindo que ela faça algo para cobrir a tatuagem e a discussão entre eles tem ficado cada vez mais séria.

“De forma alguma vou fazer isso! E eu fui firme ao dizer isso a ele. Ele não fala comigo desde então, então estou começando a me questionar sobre ser certo eu manter minha única tatuagem”, contou.

“Eu amo meu namorado, mas não me parece certo remover algo importante para mim só para ele ficar comigo”, destacou no Reddit.

Nos comentários, os internautas ficaram ao lado da usuária e deixaram alguns conselhos. “Você não está errada! Seu passado, sua escolha. Se ele não consegue lidar com isso o problema é dele e não seu”, comentou uma pessoa.

“São três pontos dentro de um triângulo na parte de trás da sua perna. Eu esperava algo mais direto e em um lugar mais chamativo, tipo o nome do seu ex. Não é esse o caso e você não está errada”, finalizou outra.