Dona Carmem, mãe de Leonardo, morre aos 85 anos em Goiânia

Dona Carmem Divina Costa, mãe do cantor Leonardo, morreu na tarde deste sábado (1º), aos 85 anos, em Goiânia.

A notícia foi confirmada pela esposa do artista, Poliana Rocha, que utilizou as redes sociais para revelar como tudo aconteceu.

De acordo com Poliana, a sogra sofreu um infarto e, mesmo com as tentativas de salvá-la, ela não resistiu.

Ela ainda afirmou que estava com o marido a caminho de um hospital para entregar exames de rotina quando foram informados da situação pela cunhada, por meio de ligação.

“Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, minha sogra veio a falecer”, relatou Poliana em suas redes sociais.

A esposa de Leonardo também informou aos seguidores que ainda não há informações sobre onde o velório e sepultamento ocorrerão, mas que comunicará a todos assim que for possível.