Jovem de Anápolis é esfaqueado ao tirar satisfação com homem que teria “mexido” com sua namorada

Um jovem, de 20 anos, acabou indo parar no hospital após tirar satisfação com um homem que teria “mexido” com a namorada dele, em Anápolis.

O caso se deu na noite desta sexta-feira (31). Conforme apurado pelo Portal 6, o rapaz estava na Avenida Amanda Braga Tibúrcio, quando o outro indivíduo passou fazendo “cantadas” para a moça.

Nisso se iniciou uma discussão entre os dois, o que acabou evoluindo para a agressão física. Isso porque o outro sujeito puxou uma faca e deu quatro golpes na região do peito da vítima.

Após o ato de violência, o suspeito fugiu do local e não foi mais visto pelo casal.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e encaminhou o jovem, ainda consciente, para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).