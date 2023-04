FAB abre seleção com vagas de nível superior em 60 áreas; veja como se inscrever

Desta terça-feira (04) até o dia 19 de abril, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de convocação e cadastro de reserva da Força Aérea Brasileira (FAB). O exame é para profissionais com ensino superior completo que desejam prestar serviço militar voluntário no grupamento técnico.

As oportunidades são para cinco grandes áreas, sendo elas: Grupamento Técnico (QOCon Tec), Magistério (QOCon Tec MAG), Grupamento de Segurança e Defesa (QOCon Tec SED), Grupamento de Médicos (QOCon MED) e Grupamento de Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (QOConFDV).

São aceitas 60 especialidades e a contratação será temporária, por meio de processo simplificado, haja vista que não se trata de um concurso público militar.

As vagas estão distribuídas em todo o país e, ao serem incorporados, os convocados serão declarados oficiais.

O soldo médio da patente é de R$ 7.315, porém, com as vantagens e adicionais sobre o salário, a remuneração bruta inicial pode ultrapassar os R$ 8 mil.

Para realizar as inscrições e conferir a lista com todas as 60 áreas disponíveis, os interessados devem acessar o site de convocação da FAB, selecionando o processo seletivo desejado.

Além disso, é necessário estar atento aos requisitos mínimos para a participação, sob pena de exclusão.