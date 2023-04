Therapies Love Kids inaugura modalidades semi e intensiva para atender crianças neuroatípicas em Anápolis

Entre os dias 02 e 08 deste mês de abril é realizado, em vários estados brasileiros, a Semana de Conscientização do Autismo, um transtorno no desenvolvimento global que pode afetar os relacionamentos com pessoas e com o ambiente.

E cada vez mais a população tem estado disposta a falar sobre o tema e compreender que pessoas com autismo podem levar uma vida típica e, assim como todas as outras, devem ser tratadas com gentileza e respeito.

Preparada para receber crianças e adultos neuroatípicos, incluindo pessoas com espectro autista, a clínica Therapies Love Kids tem se aperfeiçoado para ofertar tratamentos que tornem cada vez melhor a vida dos pacientes.

Ao todo, a clínica possui duas unidades em Anápolis, uma em Nerópolis, uma em Brasília, uma em Jaraguá e uma na Califórnia, nos Estados Unidos. Todas elas contam com estrutura e equipes capacitadas para o fornecimento das terapias com qualidade e profissionais altamente capacitados.

No último mês de fevereiro, por exemplo, a Therapies Love Kids, unidade Jundiaí, passou a oferecer um tratamento semi intensivo, em que os pacientes passam de duas a três vezes por semana recebendo o acompanhamento de vários profissionais em regime transdisciplinar, além do tradicional atendimento multidisciplinar.

No mesmo local, também é ofertada a modalidade intensiva, com sessões todos os dias (30 sessões semanais), um total de 20h por semana, para os pacientes em diversas especialidades.

Funciona assim: em uma avaliação, os coordenadores e supervisores da clínica definem quais terapias devem ser realizadas com cada paciente e a frequência. Daí em diante, é iniciado o protocolo individualizado para que cada um se desenvolva da melhor forma possível.

As outras unidades da Therapies Love Kids oferecem essas modalidades. Já a unidade do Centro de Anápolis é voltada para medicina com neuropediatria, ortopedia pediátrica, exames de audiometria e avaliações neuropsicológicas.

Dentre os atendimentos oferecidos pela Therapies Love Kids estão psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, terapia ocupacional, entre várias outras.

E esse momento de desenvolvimento não possui atividades engessadas. Nas clínicas, as crianças terão a opção de fazerem natação, ballet, judô, futsal, basquete, além de plantarem em hortinhas, fazerem brincadeiras, lanches e até aprenderem sobre educação financeira de maneira lúdica.

Isso porque faz parte da essência da Therapies Love Kids entender as necessidades de cada família e oferecer aos pacientes experiências únicas e que realmente transformem as vidas de cada um para sempre.

É que respeitar as diferenças de crianças neuroatípicas também é buscar soluções para que elas tenham uma vida com muita qualidade e alegrias.

Interessados em saber mais podem obter outras informações sobre os atendimentos e protocolos.

