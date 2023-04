Os estacionamentos parecem simples, mas a real é que existem muitas normas e segredos por trás de cada um desses estabelecimentos para que funcionem de forma plena.

Algumas dessas coisas são mantidas em off para que os consumidores não descubram e não acabem ficando por dentro das estratégias de uso desses locais.

6 segredos que os estacionamentos escondem a 7 chaves para você não saber:

1. Estratégia para atrair clientes

Começando nossa lista, talvez esse seja um segredo não tão misterioso assim e trata-se de uma coisa óbvio.

Porque, afinal, os estabelecimentos são grandiosas estratégias para atrair e fidelizar clientes, já que é muito mais confortável comprar em uma loja ou ir para um restaurante que dispõe de estacionamento do que ficar procurando vaga na rua.

2. Não pode atrapalhar o fluxo de outros veículos

Alguns estabelecimentos acabam infringindo a lei quando disponibilizam estacionamentos que atrapalham o fluxo de pedestres e de outros veículos.

Por exemplo, aqueles que ficam em um recuo na calçada.

Está previsto em lei que essas vagas podem sim existir, mas não podem dificultar a mobilidade no local.

3. Possuem responsabilidade sobre tudo que estiver ali

Muitos comerciantes querem deixar isso por debaixo dos panos, mas a real é que eles possuem responsabilidade sobre tudo que estiver dentro do estacionamento.

Isso inclui o veículo e objetos deixados lá dentro.

Ou seja, se um estabelecimento fornece o serviço de guardar os carros, ele tem o dever de vigiar tudo que estiver ali, respondendo por indenização em caso de furto ou roubo.

4. O preço está previsto em lei

Talvez você não saiba e muitos empresários negligenciam isso, mas o valor de um estacionamento está previsto em lei!

Sendo assim, o cálculo do serviço deverá ser feito de acordo com a efetiva permanência do veículo, sendo que: para a primeira hora de estadia, a fração para o cálculo do valor do serviço não deverá ultrapassar 30 (trinta) minutos.

Daí em diante, para cada hora subsequente, o valor cobrado não deverá exceder 30% do valor pago pela primeira hora.

5. Vagas de acessibilidade precisam existir

Segundo a Lei de Acessibilidade, dentro de um estacionamento é obrigatório que 2% das vagas sejam destinadas às pessoas com deficiência.

Além disso, elas devem ser localizadas no ponto de mais fácil circulação e acesso. Por exemplo, em supermercados e shoppings, devem ficar sempre próximas à entrada.

6. É possível fazer denúncias

Por fim, nenhum dono de estacionamento quer que você saiba, mas caso você veja algum comportamento inadequado e negligente do estabelecimento, você pode sim denunciar no Procon!

