Alerta da Caixa Econômica Federal para todos que jogam na loteria no Brasil

A Caixa Econômica Federal emitiu um alerta, na segunda-feira (10), para todos os brasileiros que jogam na loteria no país. De acordo com o órgão, a partir de agora, as pessoas que quiserem tentar a sorte para se tornar milionário deverão desembolsar um valor a mais.

Segundo a Caixa, o novo reajuste é devido às variações da inflação e tem como objetivo “recuperar o valor monetário proveniente das apostas”.

Os novos preços começaram a ser cobrados a partir de 30 de abril. Na ocasião, a Mega-Sena, que custa atualmente R$ 4,50 passará a valer R$ 5.

Já a Lotofácil que tem jogos vendidos pelo país a R$ 2,50 também terá um aumento no preço a partir desta data. Com a mudança, os apostadores terão que desembolsar R$ 3 para participar do concurso.

Outro jogo que também passará por uma mudança é a Lotomania, também conhecida como loteria dos azarões. A modalidade de aposta não premia apenas os acertadores, mas também oferece prêmios especiais para aqueles que jogam na loteria, mas não conseguiram acertar nenhum dos número sorteados.

Agora, com o novo reajuste, o jogo que também custava R$ 2,50 por aposta passará a ter um novo valor de R$ 3, a partir do dia 30 de abril.

Já no dia 03 de maio, outros dois jogos terão o valor de apostas aumentados. Um deles, que diga-se de passagem é bastante conhecido, é o Timemania, loteria conhecida pelos apaixonados por futebol.

A modalidade é umadas únicas que possui uma dinâmica fixa de apostas. Nela, os participantes devem escolher de 10 a 15 números entre 80 disponíveis, além de indicar o time do coração.

Com a alteração, o valor para apostar nessa loteria vai variar de R$ 3 – preço cobrado atualmente – para R$ 3,50. Por fim, outra aposta que também terá o valor alterado será a “Dia de Sorte”, que saltará de R$ 2 para R$ 2,50.

