Há algumas coisas que os homens adorariam ouvir antes de dormir da pessoa amada, porque trata-se de frases que dão um gás para fechar o dia deles.

Além disso, serve de motivação para seguir firme no outro dia.

E, cá entre nós, os homens possuem uma tendência a serem românticos e muito apaixonados e, por isso, fazem questão de frases de carinho antes de dormir.

6 frases que os homens gostariam de ouvir antes de dormir, mas têm vergonha de pedir:

1. Se cuida

Começando nossa lista, um homem adoraria ouvir da pessoa amada uma despedida bem romântica e cuidadosa.

Para isso, um “se cuida” pode ser a aposta ideal para isso e ele vai adorar ouvir de você, seja pessoalmente ou por mensagem.

2. Espero sonhar com você hoje

Seja homem ou mulher, receber esse tipo de mensagem pode ser maravilhoso e se tratando deles, essa frase é um gatilho para terem uma boa noite de sono.

3. Queria estar contigo

Essa frase pode provocar boas sensações no homem ao ouvi-la ou lê-la antes de dormir, porque diz na cara dura que a companheira gostaria muito de espetar com ele

4. Poderíamos estar dormindo juntos hoje

Seguindo a lista, aqui temos uma frase que pode ser um pouco picante e, ao mesmo tempo, muito carinhosa, e todo homem gostaria de recebê-la.

Trata-se de um termo que diz o quanto você quer estar ao lado dele, e até mesmo dormindo com ele, de preferência de conchinha.

5. Você alegrou o meu dia

Não há forma melhor de encerrar o dia do seu amado se não com essa frase, porque ela é a cereja do bolo para deixar tudo melhor entre vocês.

Por isso, não hesite em enviar ou falar essa frase para fisgar o seu crush.

6.Por mim a gente se via amanhã mesmo

Por fim, um homem adoraria receber esse tipo de frase, seja pessoalmente ou por mensagens.

Isso porque, remete ao fato de que ela gosta dele e de quebra, você terá um possível próximo encontro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!