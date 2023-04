A chegada de uma nova função no WhatsApp tem despertado um medo nos homens que costumam dar aquela ‘escapadinha de cerca’, ou seja, traição.

Isso porque, com essa nova modalidade, será possível conseguir pegar a pessoa no pulo sem que nenhum alarde ou suspeita seja despertado na pessoa.

Quer saber como funcionará essa modalidade? Leia a matéria até o final e saiba o que consiste essa nova função da plataforma.

Chega nova função no WhatsApp que os homens não querem que as mulheres conheçam

Uma nova modalidade está sendo preparada pelo WhatsApp para entrar em vigor em breve. Com essa função, será possível utilizar uma mesma conta do aplicativo de mensagens em dois celulares diferentes.

Outra novidade que virá acompanhada dessa nova implementação será que o dispositivo principal, conectado inicialmente, não precisará estar conectado ativamente na internet.

Até o momento, a nova funcionalidade está disponível apenas para usuários beta do Android. No entanto, para os usuários de iPhone, já é possível vincular um segundo telefone com sistema operacional Android.

Apesar da chegada dessa nova função, o item ainda apresenta algumas limitações. Uma delas, por exemplo, é a incapacidade de gerenciar listas de transmissão e atualizar o status no celular que está sendo vinculado.

No caso dos usuários de iPhone, a função pode ser testada em um segundo aplicativo após o usuário baixar a versão beta mais recente do WhatsApp Messenger ou do WhatsApp Business no segundo aparelho e, depois, usar o QR Code para conseguir vincular o dispositivo.

Com isso, a funcionalidade permite que até quatro dispositivos diferentes sejam vinculados em uma única conta de WhatsApp. É importante ressaltar que todas as mensagens e chamadas são criptografadas de ponta a ponta para garantir a segurança e privacidade de todos.

