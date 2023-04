Onda de pedidos de falência cresce em março

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O número de pedidos de falência no país subiu de 86 em fevereiro para 97 em março, de acordo com o novo relatório que a Serasa Experian divulga nesta quinta (13).

O patamar é muito superior a março do ano passado, quando foram registrados 69 pedidos de falência.

No recorte por porte, as micro e pequenas empresas correspondem a 60 pedidos de falências, enquanto as médias tiveram 19 e a grandes, 18.

Por setores, os serviços prevalecem com 39, enquanto o comércio teve 31.

Já os pedidos de recuperação judicial recuaram no mês, mas permanecem em nível preocupante. Foram 94 requerimentos no março, ante 103 de fevereiro. Na comparação anual, o número ainda supera os 88 pedidos registrados em março de 2022.