Na luta contra asma severa, adolescente busca ajuda para conseguir medicação em Anápolis

Há dois anos lutando contra uma asma severa, a anapolina Ana Luiza Nascimento, de 17 anos, teve o acesso ao medicamento necessário para o tratamento negado pelo Governo. Sem mais opções, a família decidiu abrir uma vaquinha para tentar arrecadar o valor necessário para cobrir ao menos seis meses do remédio de alto custo.

Por conta da condição, a estudante do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Polivalente Gabriel Issa, teve até mesmo que deixar os estudos de lado, parando de frequentar as aulas em fevereiro, quando começaram as complicações no quadro clínico.

Embora a adolescente conviva com a doença há dois anos, foi somente em 2022 que as crises começaram a ficar mais sérias, levando a garota quase que mensalmente para o hospital.

Ao Portal 6, Fabíola Nascimento, mãe de Ana Luiza, revelou que a condição da filha é extremamente severa e que a garota já tentou diferentes medicamentos, não obtendo sucesso com nenhum deles.

“Já foi medicada com adrenalina, sulfato de magnesio, e na última crise que deu semana passada, já fazem oito dias que ela está aqui internada, agora que os pulmões dela começaram a se recuperar”, contou.

Porém, há uma esperança. A médica responsável pelo tratamento da adolescente receitou a medicação Mepolizumabe, que pode servir para aliviar os sintomas da doença. Entretanto, por custar mais de R$ 9 mil, a família não consegue arcar com o valor.

A família de Ana Luiza chegou a tentar conseguir o remédio pelo Estado. Todavia, recebeu a resposta de que não era possível, pois o tratamento era fornecido apenas para pacientes maiores de 18 anos, mesmo a Anvisa liberando o uso do mesmo para pessoas acima de seis anos.

Então, diante do empasse e correndo contra o tempo, a família resolveu abrir uma vaquinha com o intuito de custear o remédio ao menos pelos próximos seis meses. Isso porque após esse período, Ana Luiza atinge a maioridade e poderá recebê-lo através do Governo.

Para ajudar, basta acessar o link https://www.vakinha.com.br/3657763, ou encaminhar a doação pelo pix [email protected]