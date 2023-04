Camila Cabello confirma volta do relacionamento com Shawn Mendes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os ex-namorados Shawn Mendes e Camila Cabello parecem não ser mais tão “ex” assim. Durante a primeira noite do Coachella, nesta sexta (14), a cantora de “Havana” e o cantor canadense foram flagrados trocando carícias e beijos enquanto assistiam a uma apresentação juntos. Se só isso não era suficiente, há registros de Cabello confirmando o retorno do casal.

No vídeo filmado durante os shows, os dois sorriem um para o outro antes de darem um beijo caloroso, próximos a outras pessoas na multidão. Em outros momentos da noite, o até então ex-casal –que se separou em novembro de 2021– conversou e bebeu com amigos.

Em um vídeo que parece ter sido gravado no final do festival, quando Cabello e Mendes estavam entrando em um carro para ir embora, a cantora está acompanhada de amigas quando um repórter questiona: “Vocês estão juntos de novo?”. Ela responde que sim.

O reencontro deles ocorreu mais de um ano depois que eles divulgaram um comunicado conjunto anunciando o término do relacionamento após mais de dois anos juntos. A separação foi uma surpresa para os fãs.

Embora não tenham divulgado muitos detalhes sobre seu romance, no ano passado, Cabello foi sincera sobre como suas prioridades “mudaram” durante o relacionamento. “Começamos tão jovens também”, disse a ex-cantora do Fifth Harmony em uma entrevista. “É como se estivéssemos aprendendo a ser adultos saudáveis de verdade. Minhas prioridades mudaram e meu foco mudou ao longo da minha vida.”

Após a separação, Mendes foi ligado a várias mulheres, incluindo sua quiroprata de 51 anos, Dra. Jocelyne Miranda. Também houve especulações de que o pop star canadense estava tendo um romance com Sabrina Carpenter, mas ele negou os rumores.

Cabello, por sua vez, namorou o CEO do aplicativo de relacionamento Lox Club, Austin Kevitch, após o término com Mendes. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em junho de 2022, mas o romance acabou oito meses depois.