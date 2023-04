O WhatsApp se tornou um aplicativo comum para troca de mensagens. No entanto, é necessário ter cuidado pois há certas coisas que podem fazer você ficar sem WhatsApp para sempre.

Ao fazer uma dessas atitudes, você pode estar condenando a sua vida social para sempre e, de quebra, ter a sua conta na plataforma banida de uma vez por todas.

Pensando nisso, leia até o final e saiba quais são as coisas capazes de fazer você ficar sem WhatsApp.

6 coisas que podem fazer você ficar sem WhatsApp para sempre

1. Usar versões não oficiais do aplicativo

No mundo virtual existem muitos aplicativos falsos e hackeados, que ameaçam a segurança do usuário. Por isso, o mensageiro original tende a identificar essas versões modificadas (GB WhatsApp, WhatsApp Plus e outras), que violam diretamente os Termos de Uso do app.

2. Compartilhar conteúdo ilegal

Se você compartilhar conteúdo ilegal, como pornografia infantil, você será banido do WhatsApp. A empresa tem políticas muito rígidas em relação a esse tipo de material, e quem o compartilha enfrenta as consequências.

3. Enviar spam

Caso você envie mensagens em massa ou publicidade não solicitada para os usuários do WhatsApp, você pode ser banido. O aplicativo não permite o envio de spam e tem medidas de segurança para detectar e banir quem o faz.

4. Coletar dados pessoas

Mesmo que por conta de um trabalho ou no meio profissional, o mensageiro não permite que seus usuários coletem dados pessoais de terceiros. Essa prática é vista como irregular e pode custar sua permanência na plataforma para sempre!

5. Compartilhar conteúdo violento

Compartilhar imagens ou vídeos violentos, ou incitar a violência, pode levar a uma proibição do WhatsApp. A empresa leva a sério a violência e a incitação à ela, e quem as promove isso pode ter de enfrentar as consequências.

6. Enviar informações falsas

Por fim, enviar informações falsas ou enganosas pode levar a uma proibição do WhatsApp. A empresa tem políticas rígidas em relação à desinformação, e quem compartilha informações falsas enfrenta as consequências.

Deste modo, os usuários que costumam fazer isso, correm o sério risco de perder sua conta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!