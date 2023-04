Depois de tantas frustrações, uma maré de coisas boas podem estar chegando e será necessário ser confiante desta vez, pois há alguns desiludidos signos que precisam estar prontos para coisas incríveis.

Essas casas astrológicas que listaremos acabaram ficando muito céticas depois de todas as decepções e não andam nenhum pouco afim de se arriscarem de novo. No entanto, os próximos dias poderão surpreender.

É que com a saída de Vênus em touro e chegada em gêmeos, a proximidade do Mercúrio retrógrado e a passagem do Sol em áries para touro, muitas situações poderão mudar, principalmente no campo romântico.

Fins de ciclos serão necessários para a chegada do que os astros têm preparado e não adianta tentar fugir de mais um relacionamento, como vocês têm corrido de todos. Sejam mais flexíveis e poderão vivenciar o melhor momento da vida.

Confira agora quais as casas astrológicas que devem abandonar um pouco o ceticismo e se atentar aos sinais que o universo tem enviado. Veja!

3 signos que precisam estar prontos para coisas incríveis que estão prestes a acontecer:

1. Áries

Os arianos começaram a sentir algumas diferenças neste período após a virada de ano astrológica, com o Sol na casa de áries. Porém, se preparem para perceber bem mais.

Isso porque o Mercúrio ficará retrógrado no último momento do Sol ainda nesta casa. Logo, será um momento de crescimento para os nativos. Pessoas ruins deverão partir sem data para voltar.

E, como recompensa, uma pessoa muito boa chegará para melhor a vida do nativo solteiro. Um amor recheado de entusiasmo, novidades e dinamismo deixará o ariano em êxtase.

2. Touro

Para os taurinos, o momento será propício para aproveitar todas as chances e abandonar o medo de inovar. Esses nativos rasgam muitas oportunidades de felicidade apenas por receio de começar algo novo.

É muito complicado para o taurino deixar a zona de conforto, porém as novidades serão incríveis – tanto no campo profissional, como no romântico.

Esse signo literalmente fugiu, com todas as forças, de todos os pretendentes e contatinhos que haviam, se encontrando sozinho. Isso assustou bastante. No entanto, agora o nativo já está preparado para amar de novo.

Será preciso se jogar nessa aventura e se permitir mais. Pode ser a melhor história da vida!

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano também tem evitado relacionamentos afetivos a todo custo, por medo de enfrentar mais uma decepção ou encontrar alguma mentira imperdoável.

O problema é que o seu presente não tem culpa alguma sobre seu passado. Logo, se boicotar da felicidade agora é algo muito prejudicial.

Utilize a coragem, que vocês têm de sobra, e aproveitem da sorte – recebida do planeta regente, Júpiter. Estes próximos dias podem ser um verdadeiro divisor de águas em 2023.

