Uma mulher, de 50 anos, foi presa suspeita de matar um homem, de 34 anos, a pauladas dentro de uma residência no setor Oeste, em Cristalina. O caso aconteceu no domingo (16). O corpo da vítima foi encontrado no meio da rua por uma equipe da Polícia Militar (PM).

O Portal 6 apurou que a discussão começou por volta das 21h, quando a vítima e a autora estavam em uma festa, mas o homem afirmou que iria até a residência dele para fazer uso de maconha.

Após um certo tempo, ela resolveu procurar o homem, mas o encontrou dentro da casa dela, o que ocasionou uma discussão.

Neste momento, ambos se envolveram em uma agressão física e, logo em seguida, a mulher pegou um pedaço de pau que estava no local e bateu na cabeça dele, ocasionando a morte.

Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local quando viu o corpo da vítima com várias lesões no rosto.

As autoridades também notaram o portão da residência aberto e várias manchas de sangue espalhadas pelo chão, além de alguns pedaços de madeira, uma caneta e uma tesoura ensanguentada em um dos quartos.

Questionada sobre o ocorrido, a mulher confessou o crime, mas, ao tentar ser levada até a delegacia, passou a xingar os policias e até a cuspir em um dos agentes.