Caiado viaja e Daniel Vilela assume o Governo de Goiás pela primeira vez

Daniel Vilela (MDB) assumiu pela primeira vez o Governo de Goiás nesta terça-feira (18). A passagem de poder ocorre pela viagem de Ronaldo Caiado (UB) a Londres, na Inglaterra.

No país europeu, Caiado participará ao lado de outros governadores do Lide Brazil Conference, fórum de desenvolvimento econômico e social.

O evento é organizado pelo empresário e ex-governador de São Paulo, João Dória, e realizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

O emedebista ficará no comando do poder Executivo Estadual pelos próximos 04 dias, haja visto que o término do evento está previsto para o dia 21 de fevereiro.

Na quinta-feira (20), Caiado fala no evento às 13h30 (horário de Brasília).

Ele participará do debate “Fatores de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil: perspectivas de ambiente de negócio e confiança de investidores”.

Além do chefe do Executivo estadual, participam da conferência os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Helder Barbalho (PA), Cláudio Castro (RJ) e Renato Casagrande (ES).

Também estão presentes os economistas Henrique Meireles e Joaquim Levi, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney.