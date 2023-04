Goiano liga carro de som com música Deboxe em frente a Torre Eiffel e viraliza no TikTok

Quando se fala que um brasileiro é reconhecido com facilidade no exterior, não é mero achismo. Por mais que se abandone a terra natal, alguns hábitos e atitudes conseguem revelar de onde a pessoa é. Esse foi o caso de um goiano, chamado Eduardo Morais, que decidiu deixar de forma bastante explícita de onde era e, de quebra, levar um pouco da cultura de Goiás para Paris.

Em um registro compartilhado em uma conta no TikTok, o homem aparece com um carro som ligado em frente da Torre Eiffel enquanto toca a música “Deboxee” – empresa de som automotivo que tem sede em Goiás e que produz músicas de funk conhecidas no estado.

A cena inusitada não chocou apenas os estrangeiros que passavam por ali, mas também surpreendeu os internautas nas redes sociais e viralizou na web.

O registro, publicado no domingo (16), já conta com mais de 1,3 milhões de visualizações na plataforma do TikTok, mais de 177 mil curtidas e quase 3 mil comentários.

Na web, muitos goianos se divertiram com a atitude do rapaz e afirmaram que, de certa forma, se sentiram representados pela atitude.

“Se existe raça melhor que o goiano eu desconheço”, brincou um.

“A galera de Anápolis indo pro exterior”, afirmou outro.

Em contrapartida, alguns usuários da rede não aprovaram a ação e chegaram a afirmar que o gesto representava uma falta de respeito a todos que passavam pelo local.

“Deveriam ter chamado a polícia de emigração. Papagaiada, incomodando quem passa por ali. Se querem fazer isso, façam no Br. O pessoal daqui já não respeita Br e ainda tem gente que só reforça mais isso.”, reclamou um internauta.

Apesar da repercussão, essa não é a primeira vez que Lucas faz esse ‘homenagem’. Em outros vídeos compartilhados no TikTok, é possível ver o rapaz repetindo a mesma atitude em outras localidades como Bélgica, Califórnia e Nova Jersey.