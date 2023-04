PF prende ex-comandante da Rotam em operação que investiga atos antidemocráticos

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (18), o coronel da ativa da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Benito Franco, de 43 anos, suspeito de envolvimento com os atos golpistas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 e depredaram o Palácio do Planalto.

A ação fez parte da operação “Lesa Pátria”, que tem como objetivo identificar e localizar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram as atitudes terroristas.

Além da prisão, o profissional também teve o pagamento e valores que estavam em contas bancárias bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a Polícia Militar afirmou que acompanhou todos os cumprimentos do mandado e seguirá colaborando com a Justiça.

Além de Benito, uma outra pessoa também foi presa, mas não teve a identidade revelada. Outros dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Goiânia.

Leia nota da Polícia Militar na íntegra:

A propósito da solicitação de nota sobre a deflagração da 10ª fase da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de um Oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, informamos:

A Polícia Militar acompanhou todos os atos de cumprimento do mandado e segue colaborando com a justiça.