Costumamos deixar muitas coisas no armário do banheiro por pura comodidade, já que aquele pequeno cômodo é destinado aos cuidados básicos diários com nossa higiene.

Bom e por mais que pareça super viável deixar certas coisas lá dentro, não é bem assim que as coisas funcionam!

O que acontece é que os banheiros são cheios de germe e umidade, assim, qualquer item pode ser um prato cheio para os micro-organismos.

6 objetos que não devem ser guardados no armário do banheiro:

1. Medicamentos

Principalmente os remédios de uso diário, muita gente tem o hábito de deixá-los no banheiro para não esquecer de ingeri-los.

Mas o problema é que qualquer medicamento precisa de locais sem grandes variações de temperatura, para que não comprometam a composição original do produto.

2. Maquiagens no geral

Talvez você não saiba, mas a descarga da privada é capaz de espalhar gotículas de fezes e urina em um raio de até seis metros.

Logo, não nos parece uma boa ideia deixar cosméticos, pincéis e esponjas serem contaminados no banheiro para depois terem contato com o nosso rosto.

3. Perfume

Sabia que as oscilações de temperatura e vapor de água diminui a vida útil do seu perfume?

Assim, além de acelerar a vaporização, esse cosmético também perde sua intensidade e aroma.

4. Lâmina de barbear

Por mais que os banheiros sejam o local ideal para esses artigos, por já estarem ali nas nossas mãos na hora de ajeitar os cabelos, saiba que isso pode ser um problema!

O ambiente úmido desse cômodo acaba oxidando o metal das lâminas, o que leva à perda de qualidade e risco de se machucar por usar uma lâmina enferrujada.

5. Aparelhos eletrônicos

Se você gosta de tomar aquele banhozinho escutando música pelo celular ou deixar o secador de cabelo morando no armário do banheiro, tome cuidado!

O vapor de água pode entrar pelos orifícios desses aparelhos e acabar oxidando por dentro, os deteriorando com o passar do tempo.

6. Esmalte

Por último, assim como as maquiagens não devem ficar no banheiro, os esmaltes precisam de outro local para ficarem.

Isso porque, tanto a textura como a própria cor são alteradas com o calor. O melhor será guardar os esmaltes em local onde o ambiente neutro e seco seja garantido.

