Na hora de dar uns bons amassos, durante o beijo, os homens esperam um determinado comportamento das mulheres, mas nem sempre deixam isso claro.

Porque de alguma forma, eles esperam que essa tal atitude venha delas por livre e espontânea vontade!

6 coisas que as homens querem durante o beijo, mas não contam às mulheres:

1. Uma boa dose de atitude

Como dito, atitude é um dos pontos chaves dessa lista!

O que acontece é que tradicionalmente espera-se sempre qualquer atitude partida dos homens.

Por isso que para eles uma mulher com uma boa dose de atitude na veia, que chega chegando, diz o que sente, o que quer fazer e não poupa aquela boa e velha pegada, é um grande ponto positivo para eles.

2. Sinceridade delas para dizerem o que querem

Outra coisa muito relevante para eles é aquela mulher que não tem vergonha de dizer o que quer e até onde aquele beijo pode chegar.

Para ele é um baita ponto positivo a parceira que fala, sem papas na língua, suas verdadeiras intenções.

3. Carinho na medida certa

Um toque no cabelo, beijos na nuca, cheiro no pescoço e aquele toque nas mãos são formas de carinho que eles querem muito ao longo do beijo.

Afinal, essas pequenas atitudes dão um quê a mais para os amassos.

4. Contato físico quente

Conversando com o tópico anterior, conciliando com o carinho, um toque mais quente também pode cair muito bem na hora do beijo.

E quando falando em toque mais quente, nos referimos a aquelas mais ousadas que percorrem o corpo, passeiam pela cintura e deixam aquelas marcas de desejo.

5. Química

Os homens querem uma mulher que colabore para a química acontecer.

Ou seja, não poupe esforços para deixar o beijo combinar e fazer com que os dois corpos se fundem durante o beijo.

6. Ir com calma

Por fim, um homem não quer uma mulher apressadinha durante o beijo, que o beije de forma afoita, sem aproveitar o momento e sentir todas as sensações, se entregando ao momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!