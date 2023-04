Um homem, de 88 anos, foi encontrado dentro de uma cratera com cerca de 15 metros de profundidade no Bairro de Recreio Casa de Telha, em Luziânia – Entorno do Distrito Federal. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (21).

O homem teria saído de casa na quinta-feira (20) e não havia sido mais visto por familiares. Assim, pessoas próximas realizaram buscas na região o chamando pelo nome – quando ele respondeu de dentro do buraco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e com utilização de técnicas de salvamento terrestre, o uso de uma prancha longa, fitas tubulares e cordas, o homem foi retirado sem ferimentos aparentes, apenas cansado.

Após cuidados de primeiros socorros, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia.

De acordo com a vítima, durante sua procura por pedaços de galhadas de árvore, caiu na cratera e não conseguiu sair, passando a noite no local.