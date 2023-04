Ricardo Molina sobre Goiás: “terra que é a maior exportadora de puta do planeta”

O ex-perito forense Ricardo Molina, de 71 anos, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP), por agredir a ex-companheira, Janinne Jasem, de 28, em março deste ano.

Em áudios enviados pelo idoso a jovem, ele profere ofensas xenófobas as mulheres do estado de Goiás, as chamando de “puta”.

“Você está pensando que vai me roubar, sua ladra goiana? Você está pensando que eu sou otário? Você planejou isso tudo, você só quis usufruir. Isso é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de puta do planeta”, diz o trecho da mensagem enviada por Molina.

Reconhecido nacionalmente pelos trabalhos realizados nos casos PC Farias e Eldorado dos Carajás, o ex-perito forense também atacou a cidade de Janinne.

“Uma caipira de Anápolis (GO)” e, por isso, nunca vai ser “chique” e “culta”. Você é inculta, nunca leu um livro, você não passa da terceira página. Você nunca vai ser alguma coisa”, diz outro trecho do áudio.

Conheça o caso

Ricardo Molina e Janinne se conheceram em 2016, tendo se casado em 2018. Ao Metrópoles ela contou que as agressões tiveram início em 2021 e pioraram ao longo do tempo.

A separação ocorreu em outubro de 2022. Em um dos vídeos gravados por Janinne, Molina está exaltado, com as mãos e braços sujos de sangue e urinando em uma bíblia aberta no chão.

O suspeito também quebra os vidros de uma das portas da residência onde o casal vivia com socos e chutes.