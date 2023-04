Jamais mendigue amor de ninguém! Esse é um mantra que você deve levar para a vida, principalmente para não ser enrolada por um homem.

No século da curtição e pegação é difícil achar alguém que dá match com suas intenções, e isso piora quando o outro lado usa artifícios para te iludir e deixar você idealizar um romance.

Por isso, mulherada, é preciso atentar-se com cada sinal que o seu ficante te dá do que ele quer com você!

6 sinais de que você está sendo enrolada por um homem e ainda não notou

1. Ele diz que não tem tempo para um relacionamento agora

Cá entre nós, uma pessoa apaixonada de verdade não vai dar desculpar para impedir um relacionamento.

Por isso, esse tipo de frase só vem daquele homem que não quer nada sério contigo, mas também não pretende abrir mão daquele caso que está vivendo com você.

Daí, a alternativa que ele encontra é dizer frases emblemáticas, que deixam a entender que um dia vocês terão algum compromisso.

2. Ele afirma precisar de um tempo para si

Nesse tópico aqui, acredite se quiser, mas o único tempo que ele está querendo é aquele para prolongar o rolo de vocês e nunca deixar vocês partirem para algo mais sério.

Um homem apaixonado de verdade faz loucuras por amor e não liga para tempo, distância ou qualquer outra coisa.

3. Ele considera você a pessoa certa, mas na hora errada

Normalmente essa frase vem acompanhada daquele clássico “estamos indo rápido demais”, afinal, para ele você não é quem ele procura para uma relação.

Mas dizer essa frase é uma estratégia para te manter por perto.

4. Ele fala que você são muito diferentes para darem certo

Um bom relacionamento é baseado em uma cumplicidade e um equilíbrio entre as diferenças um do outro, já que nenhum ser humano é igual ao outro.

Por isso, essa é mais uma frase que não passa de uma desculpa esfarrapada.

5. Ele nunca te apresentou para a família

Para um homem não existe passo maior no amor do que apresentar a amada para seus pais e restante da família.

Logo, se ele nunca fez questão de te levar em um almoço de domingo com os parentes, saiba que ele pode estar apenas brincando com você.

6. Ele só te procura de madrugada

Por último, caia na real: um homem que quer te namorar, jamais vai te procurar apenas de madrugada para uma noite de prazer.

Ele vai querer sempre estar nos lugares com você, festas, ao lado dos amigos, jantares e assim por diante.

