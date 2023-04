Casamento tem reviravolta surpreendente e desfecho digno de filme: quem está certo nesta história?

Um bom momento para pedir alguém em casamento é durante um jantar romântico, uma viagem especial ou numa data comemorativa, como um aniversário de namoro. No entanto, um casal decidiu que a melhor hora seria durante outro casamento, cena que foi estragada pelo DJ.

A história foi compartilhada pelo responsável pela música do evento, que se orgulhou por interromper o momento especial do casal. O DJ, sem se identificar, publicou no Reddit que estava trabalhando normalmente, animando todos na pista de dança, quando o homem se aproximou e solicitou a música “Golden Hour”.

“Eu achei estranho porque todos estavam dançando e se divertindo, mas como me disseram para aceitar todos os pedidos, eu coloquei a música”, relata. Em seguida, a pista de dança se esvaziou e o homem convidou a namorada para uma dança.

Os noivos se juntaram e, pouco tempo depois, o homem se ajoelhou. De acordo com o DJ, ao perceber o que estava prestes a acontecer, ele interrompeu a música para não ser considerado culpado por incentivar o momento.

O clima romântico dissipou e a festa continuou, com uma certa tensão no ar. Os problemas só começaram quando os familiares da noiva mandaram mensagens ao DJ dizendo que ele envergonhou o irmão da noiva. “Kevin era irmão dela e eu não sabia”, explica.

Apesar das críticas, o DJ defendeu o ponto de vista de que aquele não era o momento certo para um pedido de casamento. Como a noiva pagou em dobro, ele entendeu que tomou a decisão certa.

Já os usuários do Reddit tiveram opiniões divergentes da família. “Se a noiva soubesse e apoiasse isso, ela deveria ter te avisado antes da festa”, comentou um.