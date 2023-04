Gomide se inspira em estudante com Síndrome de Down e solicita a volta dos professores de apoio

O deputado Antônio Gomide (PT) apresentou na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um requerimento solicitando a volta dos professores de apoio na rede estadual de Educação.

No documento, o parlamentar ressalta a importância deste profissional para auxiliar no aprendizado de pessoas com necessidades especiais e proporcionar uma educação inclusiva.

Dentro da justificativa, Gomide traz como exemplo a história de João Vitor de Paiva, jovem de 22 anos que tem Síndrome de Down e viralizou nas redes sociais ao contar a rotina como universitário na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

O texto relembra que o estudante de educação física conta com um professor de apoio desde os 13 anos, acompanhando-o dentro da sala de aula e contribuindo para o aprendizado.

“É imprescindível a presença de um profissional capacitado para lidar com essas questões [relativas às necessidades especiais] e garantir que o aprendizado seja consolidado”, complementa o documento.

Relembre

No dia 22 de março, João Vitor postou no TikTok um vídeo de 25 segundos, relatando como seria a rotina dele naquela data.

“Bom galera, estou dando bom dia pra vocês que agora estou indo pra aula de metodologia, depois tem aula de estágio e depois vou ter aula de epistemologia”, diz o jovem.

“Então bom dia pra vocês, estou indo começar a aula agora ali na quadra. Então, beijo”, termina.

O conteúdo caiu nas graças dos usuários da plataforma e, em menos de dois dias, já acumulava mais de 450 mil visualizações, 83 mil curtidas e 1,6 mil comentários.

Até esta terça-feira (25), o vídeo contava com mais de 567 mil reproduções, 98 mil curtidas e 1,8 mil comentários.