Alerta aos motoristas brasileiros que andam de carro todos os dias

Os motoristas brasileiros que andam de carro todos os dias devem ficar atentos, pois há um item que, apesar de não ser de uso obrigatório, pode ainda gerar uma multa aos condutores.

É necessário lembrar que essa punição pode acontecer nos casos em que os motoristas forem flagrados descumprindo o que está definido na legislação brasileira.

Isso porque, ao ser flagrado com um extintor irregular, vencido ou até danificado, o dono do automóvel pode ser multado e até receber outras punições, mesmo que o uso do item seja algo optativo.

A utilização do extintor de incêndio nos automóveis é algo opcional desde 2015, quando a Resolução 919/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) revogou a Resolução 556/2016.

Com essa mudança, o uso do extintor de incêndio se tornou facultativo para determinados veículos. Contudo, os proprietários devem seguir as regras.

Para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e todo veículo utilizado no transporte coletivo o uso do equipamento segue sendo um item obrigatório.

Já no caso de veículos automóveis, camionetas, caminhonetes, triciclos de cabine fechada e utilitários, a utilização do extintor segue sendo algo opcional.

Contudo, é importante ressaltar que mesmo sendo um item de uso facultativo, as pessoas que andam de carro todos os dias devem possuir um equipamento do tipo ABC, ou seja, que tenha capacidade de debelar três classes de incêndio.

Outra dica importante é que o extintor possua lacre, suporte de fixação e indicador de pressão na posição certa, além disso é necessário que o item esteja dentro do prazo de validade para que a ação seja efetiva.

Os condutores que não cumprirem a regra podem chegar a receber uma multa de R$195,23 e perder até cinco pontos na carteira, além de ter o automóvel retido para a regularização.

Vale lembrar que a punição pode ser aplicada caso o equipamento não esteja mais útil ou nos casos em que o equipamento não esteja presente dentro do veículo.

