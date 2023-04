Mulher que se hospedou pelo Airbnb faz descoberta assustada no banheiro da casa

Uma mulher contou na internet como foi ter o aniversário arruinado após descobrir um segredo obscuro no Airbnb que locou para comemorar a data comemorativa e o relato viralizou.

Identificada como Kennedy, ela explicou que estava com outros 14 amigos, no Canadá, e foram para o espaço afastado. No entanto, tudo se complicou depois que um amigo se sentiu vigiado.

Segundo a mulher, o colega ficou incomodado com algo e começou a procurar em todos os locais possíveis, em especial, o banheiro. “Ele procurou em cada chuveiro, todos os porta-retratos, maçanetas, em todos os lugares da casa”, contou.

“Por fim, encontrou no banheiro. Uma das saídas era voltada diretamente para o chuveiro. A tomada não funcionava, você não podia conectar nada nela”, disse a aniversariante.

“Você pode ver aqui em cima, não há nada, parece totalmente normal. E então o de baixo, olhe para aquela câmera. Nós surtamos e chamamos a polícia”, comentou após divulgar a foto do local.

Kennedy relembrou no vídeo postado no TikTok que acionou a Polícia local e eles revistaram o apartamento.

“A câmera foi encontrada e levada para análise”, finalizou o conto na plataforma. Tudo isso deixou os internautas indignados.

“Não existe mais a questão da privacidade. As pessoas estão doentes, aparentemente. Que horrível”, disse uma pessoa.

“Passível de processo. E dos bons”, comentou um outro usuário.

Veja!