Placa colocada por esposa de motorista de app chama atenção dos passageiros

Uma placa colocada no interior de um carro de aplicativo viralizou na internet após a página “Dona Estressada” compartilhar a imagem com a legenda: “prossiga com sua viagem, querida”.

Através da foto, é possível ver que o bilhete foi deixado na parte de trás do banco do passageiro frontal, exatamente para todos os clientes saberem o recado da esposa do trabalhador.

“Imagine um Diamante caro, raro, o mais lindo desse universo… e você só pode admirar! É isso. O motorista é casado! Obrigada”, dizia a placa.

Os internautas dividiram opiniões sobre o caso. Enquanto alguns acharam que poderia se tratar de um ciúmes irracional da mulher e bastante submissão do motorista, outros enxergaram com humor e riram.

“Uma aliança é o suficiente para dar o recado. Que exagero!”, disse um rapaz. “Amei a ideia, vou fazer para o meu marido também”, brincou uma moça.

Confira!