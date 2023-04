Mesmo sendo para poucos, vendas de carros elétricos explodem em Goiás

No primeiro trimestre de 2023, os registros de carros elétricos em Goiás já superaram o número de todos os 365 dias de 2022.

Ao todo, foram 5.913 carros emplacados nos primeiros meses de 2023 em comparação com 5.720 ao longo de 2022. Em tese, é como se 48 veículos desse estilo fossem emplacados diariamente no estado.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o aumento foi de 103%, quantidade que deve crescer ainda mais ao longo do ano dado ao interesse cada vez maior do goiano por carros dessa modalidade.

No estado já existe 250 locais de carregamento públicos em uso. Um total de 29 está distribuído pela capital, cinco estão em Aparecida de Goiânia e três em Anápolis.

O Portal 6 não identificou nenhum estudo que ateste se essas estações são suficientes para atender a crescente demanda.

No entanto, um levantamento nacional realizado pela McKinsey & Company dá indícios de que eles tendem a aumentar. Isso porque, no país, 22% dos automóveis vendidos já são elétricos e a expectativa do estudo “Acelerando a mudança rumo à Mobilidade Sustentável no Brasil” é de que essa fatia atinja 55% das vendas até 2040.

Muito caro

Uma das maiores barreiras para a popularização dos veículos elétricos é o valor. Um automóvel considerado “popular” não sai por menos de R$ 150 mil e há modelos que chegam a ultrapassar a marca de R$ 1 milhão.

O queridinho em março de 2023 foi o Toyota Corolla Cross, que teve 1.184 emplacamentos. O valor médio de venda está girando em torno de R$ 160 mil, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).