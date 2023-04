Noiva pode perder a amizade com a melhor amiga após impôr condição para ela ser madrinha de casamento

Uma noiva está correndo sérios riscos de perder a amizade com a melhor amiga após pedir para ela fazer uma mudança radical no visual para se “adequar” aos padrões do casamento.

O relato na internet foi feito pela protagonista do evento e, segundo a mulher, a grande questão é que a madrinha tem apenas 30 anos e inúmeros fios de cabelo branco.

“Hoje, nos encontramos para nossa reunião mensal. Quando minha madrinha virou a cabeça, percebi muitos fios grisalhos. Eu mencionei isso a ela e sugeri uma tintura antes do meu grande dia”, começou o desabafo.

“Minha madrinha, no entanto, recusou. Disse que uma ida ao cabeleireiro é muito cara e que ela é alérgica a tinturas de cabelos. É realmente feio e estou preocupada com isso, pois pode tirar a beleza do vestido que escolhi para ela”, continuou.

Por fim, a noiva pediu ajuda aos internautas para solucionar o caso, esclarecendo que não poderá arcar com esse custo.

“Alguma dica sobre o que posso fazer? Não posso pagar pelo cabeleireiro dela, pois esgotei meu orçamento. Restam apenas 10 semanas para o casamento, e acho que o cabelo dela só vai piorar. Ela tem apenas 30 anos”, finalizou.

Os internautas não gostaram nada da história e distribuíram críticas duras à mulher. “Bridezilla! [termo em inglês usado para noivas que perdem o controle antes do casamento]. Inacreditável. Eu realmente espero que isso seja uma piada”, disse uma mulher, brava.

“Tomara que a madrinha pinte o cabelo de rosa”, desejou outra pessoa. “Que idiota, e não, não estou falando da madrinha”, destacou um terceiro internauta.