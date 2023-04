Como já sabemos, estamos vivenciando um período de transição muito forte neste Mercúrio Retrógrado e, com isso, haverão alguns signos que vão ter uma resposta muito importante em breve e devem estar atentos.

As casas astrológicas que mais estão sentindo o impacto do fenômeno poderão mudar em muitos aspectos e se descobrirem maiores e mais fortes do que pensam.

É realmente um período de virar a chave, dizer adeus às bagagens do passado que não acrescentam mais e recuperar o fôlego para dar passos maiores. Confie no processo e tenha menos medo!

Veja agora quais os componentes do zodíaco que poderão ter um sinal muito forte ou uma resposta que estão buscando há tempos logo em breve e ter suas vidas mudadas radicalmente. Confira!

3 signos que vão ter uma resposta muito importante na próxima e precisam se preparar:

1. Áries

Os arianos estão sendo muito afetados pelos atuais fenômenos, já que o Mercúrio Retrógrado começou no último quadrante desta casa, quando o Sol estava prestes a passar para touro.

Esses nativos também estão sentindo um desejo incessante por crescimento, renovação e recomeços em geral. Sabe aquela vontade de sair pelo mundo, conhecer novas pessoas e realizar os sonhos? É exatamente o sentimento.

Mas se acalmem! Com os pés no chão será possível chegar onde desejam, sem cometer muitos erros e, principalmente, amadurecendo cada vez mais.

Dica: a resposta pode ter a ver com alguém muito próxima saindo da sua vida e aliviando seus caminhos da negatividade.

2. Touro

Mais do que nunca, os taurinos estão sentindo fortemente o impacto do Sol na casa de touro, de Vênus em gêmeos e do Mercúrio Retrógrado presente.

O nativo está simplesmente sentindo uma vontade imensa de abandonar o passado e recomeçar do zero (o que, quase nunca, acontece com essas pessoas, já que odeiam fins de ciclos).

Mas é preciso entender que isso será maravilhoso para o crescimento do taurino. Existem algumas perguntas em aberto e, dessa vez, as respostas estão mais perto e claras do que nunca. Atentem-se aos sinais.

3. Escorpião

Por fim, os nativos de escorpião também estão sentindo uma sede incessante por mudanças e melhorias. Dessa vez, a resposta virá no campo profissional.

Vocês podem estar aguardando um sinal valioso para o futuro e ele está perto de chegar. Estejam atentos, pois toda revolução que está por vir irá engrandecer muito.

