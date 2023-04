Roberto Naves: bom de politicagem, mau gestor

Sim, há que se reconhecer as qualidades do atual prefeito de Anápolis. Em 2016, mesmo sem grandes apoios, se lançou em uma campanha duríssima. Conseguiu captar parte do sentimento do eleitorado anapolino, já cansado da gestão do PT, e venceu um prefeito que estava no cargo.

Loteando as secretarias com gente de fora da cidade, fez um primeiro governo medíocre, com pouca coisa saindo do papel. Montou um hospital de campanha, que já tinha uma mínima estrutura no antigo Colégio do Carmo, não precisou dos leitos do governo do estado e pavimentou as condições para se reeleger com um discurso de “tranquilidade”.

Venceu o PT e soube ser político. Baixou o tom da disputa e passou a mensagem de que mais quatro anos seriam anos de tranquilidade para o anapolino. Não está sendo.

Tudo castiga a cidade. As chuvas destroem casas e o comércio, os buracos nas ruas arrebentam os carros e motos, a demora nos serviços públicos atrasa tudo e todos. Exames acumulando, a falta de medicamentos faz os doentes piorarem, terrorismo aos servidores, a demora na convocação de professores que passaram em concurso gera ansiedade e aumenta o déficit de vagas na rede.

E o IPTU? Só aumenta, assim como as dívidas da cidade e as obras de infraestrutura que só existem em placas e propagandas da TV. Por sinal, gastará R$ 15 milhões com publicidade esse ano.

A população está cansada.

Ninguém aguenta mais!

Mais que nunca Anápolis precisa dos anapolinos!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.