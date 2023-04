Homem no Texas mata a tiros cinco vizinhos, incluindo criança de 8 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Cinco pessoas, incluindo uma criança de 8 anos, foram mortas em um atentado a tiros em uma casa em Cleveland, no interior do Texas, informaram neste sábado (29) a polícia e as autoridades locais.

O ataque ocorreu na noite de sexta-feira (28). A polícia ainda procura o suspeito. As autoridades acreditam que ele está a pé ou de bicicleta e se encontra dentro de um raio de três quilômetros do local.

Funcionários do gabinete do xerife do condado de San Jacinto receberam uma ligação de Cleveland com uma reclamação de assédio por volta das 23h31, no horário da cidade, mas quando chegaram ao local encontraram várias vítimas baleadas.

Quatro vítimas foram declaradas mortas no local e a quinta, após ser levada ao hospital. O mais novo dos mortos tinha 8 anos. Duas vítimas do sexo feminino foram encontradas em cima de duas crianças sobreviventes, no que a polícia acredita que foi uma tentativa das mulheres de proteger as crianças.

O suspeito do ataque é um mexicano de 39 anos, Francisco Oropeza, que estava embriagado e armado, de acordo com a polícia. Ele teria usado um rifle 223 no tiroteio.

Os investigadores acreditam que o homem estava disparando seu fuzil semiautomático AR-15 no jardim de sua casa quando as vítimas lhe pediram que parasse porque estavam tentando fazer um bebê dormir.

Após o pedido, o homem teria respondido que faria o que quisesse no seu quintal, disse o xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers, à uma rádio afiliada da emissora ABC.

O Departamento de Polícia de Cleveland não respondeu a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

A polícia não revelou a identidade das vítimas ou sua possível relação com o suspeito, mas disse que todas eram de Honduras.