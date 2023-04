Mulher se apaixona pela amante do marido e engata em relação poliamorosa de 5 pessoas

Uma mulher decidiu inovar para não perder o casamento e acabou topando entrar em um poliamor, com cinco integrantes. Inesperadamente, a esposa se apaixonou por uma das integrantes e impressionou a internet com o caso.

Andrea e Gabriel são mexicanos e se casaram há 10 anos. No entanto, apesar das boas vivências, ela sempre desconfiou de várias traições do parceiro. Até que um dia quis confrontá-lo.

Neste momento, o marido questionou o porquê da amada não aceitar o estilo de vida dele, já que diz amá-lo e ele adoraria viver a vida dupla.

Para a surpresa de todos, Andrea quis ir além. Ela convidou as amantes para dentro de casa, para terem um relacionamento honesto e bem organizado, já que o casal inicial possui filhos pequenos e não poderiam viver em mentiras.

Com isso, Lore, Victoria e Sofia entraram para a relação e a primeira acabou se envolvendo intimamente com a esposa também. Inclusive, os três dormem juntos, na mesma cama, todos os dias.

Já as outras duas explicaram que são heterossexuais e preferem manter vínculos íntimos apenas com o marido, sempre respeitando o ambiente familiar e as demais colegas.

“Hoje somos felizes assim e não espero que ninguém entenda. Porém, não abrimos mão do respeito”, declarou Gabriel, nas redes sociais. Confira!