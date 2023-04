Ana Castela ganha surpresa de Gustavo Mioto em show; casal vive romance

Ana Castela, 19, ganhou uma surpresa do affair Gustavo Mioto, 26, durante um show em Goiás, na noite deste sábado (29).

O sertanejo subiu ao palco e cantou “Evidências” com a “boiadeira”, como Ana é conhecida.

ROMANCE

Em entrevista a Lucas Pasin, colunista do UOL, Ana explicou a relação com Mioto.

“Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do ‘estamos conhecendo’. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando”.

Segundo pessoas próximas ouvidas pela coluna de Pasin, os dois já estão namorando, mas assumirão “o rótulo” de forma natural, com o tempo, e não algo contado ou declarado pelos dois.

O cuidado existe principalmente por Ana Castela que, muito nova, virou um fenômeno na música. A equipe da cantora teme que, ao assumir o namoro, sua vida pessoal ganhe mais holofote do que a profissional.

“Como eu sou nova nesse mundo da internet, eu prefiro deixar um pouco em off as coisas e me preservo”, afirmou a sertaneja na entrevista.