Têm alguns signos que precisam confiar porque algo melhor está chegando neste período de Mercúrio Retrógrado e o horóscopo deixou um importante aviso a ser seguido.

Este não é um período para se apegar aos medos. A confusão instaurada pelo fenômeno de retrogradação, a saudade do passado e os receios inusitados devem ser controlados com muita racionalidade.

Esses dias podem ser importantes para fazer uma autoanálise mais crítica, ponderar quem deve permanecer em sua vida e quem deve sair urgentemente, além de alavancar alguns planos que estavam em stand by.

Pode parecer improvável, mas essas casas astrológicas que mencionaremos conseguirão extrair muito aprendizado desse período de oscilação e se tornarem mais fortes, perante as dificuldades da vida. Confira-as!

Os signos que precisam confiar porque algo melhor está chegando:

1. Touro

O Sol está em touro por agora, então os nativos têm sentido um turbilhão de sentimentos, principalmente pela transição de Mercúrio Retrógrado.

Além disso, o planeta segue em Vênus, o que deixa esses taurinos ainda mais perdidos, pois vivenciaram um período mais romântico no último ciclo, enquanto o planeta do amor esteve na casa de Touro.

Mas a vantagem de tudo isso é que será possível alinhar todas as ideias, avaliar o que realmente vale a pena e o que precisa ser deixado para trás.

Liste todas as suas prioridades, seus objetivos, veja quem está compatível com isso e poderá agregar – caso fique em sua vida. Com isso em mãos, será mais fácil tomar as decisões certas e perceber tudo ficando mais fácil em breve.

2. Câncer

Os cancerianos também estão sentindo muito e, nesta última terça-feira (25) a lua esteve em câncer, causando um boom de sentimentos. Discussões, lágrimas e desespero estiveram presentes. Mas é hora de respirar fundo e alinhar melhor as ideias.

Esses nativos são intensos e acabam sofrendo por antecipação demais. Não é assim que conseguirão conquistar o espaço que desejam. Dá para resolver tudo com um pouco mais de tato e racionalidade.

A dica é: permita-se! Se afaste de quem for necessário, de quem te puxa para trás e dê passos maiores. No entanto, faça bem os cálculos! Não compensa tentar dar passos maiores que as pernas também.

Tudo tem o tempo certo e você pode respirar aliviado. Dias melhores estão chegando, juntamente do sucesso.

3. Sagitário

Por fim, o sortudo do zodíaco também poderá se sair bem nos próximos dias. Tanto financeiro, quanto emocionalmente, essas casas terão uma guinada impressionante.

Uma viagem inesperada (mas muito sonhada) poderá acontecer em breve, com o alinhamento dos astros. Se jogue nas aventuras e tenha coragem para viver o novo.

