Pai é preso após agredir criança com pontapés e xingar policiais de “porcos”, “safados” em Anápolis

Um homem, de 39 anos, foi preso suspeito de agredir o próprio filho, de 06, com pontapés e ainda xingar policiais durante a detenção. A situação aconteceu no sábado (29) na Vila Operária, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que as agressões começaram por volta das 17h, após o suspeito chegar, bêbado, à residência em que morava junto com a esposa, de 35, e a criança.

Na ocasião, o homem começou a dar pontapés no menino, o que ocasionou lesões no pescoço e na costela do garoto, além de uma vermelhidão no rosto e nos olhos do menor. Ao ver a cena, a mãe da criança acionou a Polícia Militar (PM) que compareceu no local para averiguar a situação.

Em depoimento aos agentes, a mulher afirmou que o companheiro agredia o menino de forma rotineira, sendo sempre que ele ingeria bebidas alcoólicas.

Após a declaração, os policiais foram até o cômodo em que o suspeito estava tomando banho para realizar a apreensão. Durante a ação, o suspeito passou a demonstrar um comportamento agressivo, xingando os agentes de “porcos”, “safados” e “monte de lixo”.

Uma equipe de reforço teve que ser acionada para ajudar na contenção do homem. Ele foi detido e, posteriormente, encaminhado até a Central de Flagrantes da cidade.