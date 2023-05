Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz se recupera de cirurgia e deve retornar para casa em breve

Internado desde a última quarta-feira (26), quando sofreu um acidente doméstico, o arcebispo emérito de Goiânia, Dom Washington Cruz, de 76 anos, deve receber alta hospitalar ainda nesta semana.

De acordo com informações da Arquidiocese da capital, ele passou por uma cirurgia de atroplastia de quadril, que consiste na colocação de uma prótese no colo do fêmur. O procedimento foi realizado na última sexta-feira (28).

Por meio de uma publicação no perfil oficial do Instagram, a Arquidiocese agradece o carinho e pede aos fiéis que permaneçam em oração por Dom Washington.

“Agradecemos a todos pelo carinho com Dom Washington e pedimos que continuem em oração pela sua tranquila e plena recuperação”, afirma a nota.

Nas redes sociais, os usuários comemoraram o sucesso da cirurgia e enviaram votos de boa recuperação.

“Graças a Deus, Deus seja louvado. Boa recuperação D. Washington”, comentou uma. “Que tenha uma ótima recuperação!”, celebrou outra.

Por mais que ainda não tenha uma data definida, a expectativa é de que o arcebispo emérito volte em breve para casa.