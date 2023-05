Estudante come banana de obra de arte em museu na Coreia do Sul; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O jovem sul-coreano, Noh Huyn-soo, estudante de de artes na Universidade Nacional de Seul, comeu a banana parte da obra de arte “Comediante”, do italiano Maurizio Cattelan. A obra está em exposição no Museu de Arte Leeum.

Após comer a fruta, na última quinta-feira (27), o jovem colocou a casca da banana de volta no local. O fruto estava grudado na parede por uma fita adesiva.

Huyn-soo disse ter comido a fruta por estar com fome. A ação foi filmada por um colega do estudante que estava no local.

Questionado pela emissora sul-coreana KBS, Huyn-soo disse que “danificar uma obra de arte também pode ser interpretado como uma obra de arte”.

Cattelan, autor da obra, disse que não via problema na ação do estudante, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A banana, parte da instalação, é substituída a cada dois ou três dias. Após o incidente com o jovem sul-coreano, o museu substituiu a fruta.

Esta não foi a primeira vez que a obra de Catelan foi consumida durante uma exposição. Em 2019, o artista David Datuna já havia comido a banana da mesma obra, quando estava em exposição em uma galeria de Miami.

Na época, a obra de arte havia sido vendida por US$ 120 mil, cerca de R$ 598 mil. A peça vem acompanhada de um certificado, e os donos podem trocar a banana.

“Não destruiu a obra. A banana é a ideia”, afirmou o diretor de relações com os museus da Galerie Perrotin, Lucien Terras, ao jornal Miami Herald, sobre o incidente com Datuna.