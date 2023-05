Adolescente de 13 anos morre após tentar reproduzir desafio que viu no TikTok

Após tentar reproduzir um desafio que viu no TikTok, o adolescente Jacob Stevens, de 13 anos, acabou morrendo nos Estados Unidos.

Em entrevista a ABC6, o pai do garoto, Justin Stevens, contou que tudo ocorreu quando o filho estava em casa com amigos.

O objetivo consistia em tomar altas doses de um anti-histamínico na tentativa de ter alucinações. No entanto, o efeito para o jovem acabou sendo totalmente diferente do esperado.

Jacob teve uma overdose por causa do medicamento e posteriormente começou a ter convulsões.

Ele foi internado e ficou uma semana ligado a um ventilador artificial, mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada.

Agora, a família luta para que ninguém mais passe por esta situação. Uma das medidas é fazer com que leis sejam criadas para que haja uma restrição de idade para a compra deste tipo de medicamento.

“Fique de olho no que eles [os filhos] estão fazendo no telefone. Fale com eles sobre a situação – quero que todos saibam sobre meu filho”, pediu o pai de Jacob.