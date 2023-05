Ex-deputado Francisco Júnior vai assumir a presidência da Codego, confirma Caiado

O governador Ronaldo Caiado (UB) confirmou a indicação do ex-deputado federal Francisco Júnior (PSD) à presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Francisco Júnior substitui Manoel Castro. O agora ex-presidente assume o comando das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa).

A posse do novo mandatário da estatal deve ocorrer no dia 29 de maio após reunião com o Conselho Administrativo do órgão.

A indicação de Francisco Júnior ao cargo ocorreu após reunião de Caiado com Vilmar Rocha, presidente do Diretório Regional do PSD.

Além dos dois mandatos como deputado em Brasília, Francisco Júnior foi vereador em Goiânia e secretário de Planejamento de Goiânia, entre 2005 e 2008.