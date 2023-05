Para qualquer pessoa, limpar o chão parece ser uma tarefa comum e normal, sem muitos segredos e táticas.

Mas a verdade é que hoje, provavelmente, você vai descobrir que fez esse serviço doméstico errado a vida toda!

Pode parecer confuso, mas vamos te provar que usar água quente no seu balde, no lugar daquela em temperatura ambiente ou fria, pode ser muito mais vantajoso.

Entenda por que muitas pessoas estão usando água quente para limpar o chão:

Não é de hoje que sabemos do poder da água em alta temperatura.

Primeiro, é através dela que conseguimos matar inúmeros germes, vírus, bactérias e microrganismos.

Mas ao usar esse item vital na limpeza da sua casa saiba que a primeira diferença visível que você sentirá é o cheiro mais forte e duradouro do desinfetante.

Além disso, a sujeira vai, expressivamente, ser removida com mais facilidade. Afinal, o quente da água deixa as impurezas mais maleáveis e fáceis de serem eliminadas.

Por fim, o chão seca muito mais rápido do que se imagina e isso fica ainda mais vantajoso em dias de chuva, já que a umidade do ar impede que a água evapore mais rápido. No entanto, em alta temperatura, esse processo se acelera.

Mas lembre-se: cuidado ao manusear água quente por toda casa!

Como limpar o chão de forma eficiente?

Há um segredo infalível para limpar o chão da sua casa!

Para isso, coloque três colheres de sopa de sal em um balde. Se você preferir pode adicionar aditivos perfumados para deixar o ambiente com um aroma agradável e refrescante.

Assim, misture com a água quente e faça sua limpeza como de costume.

Logo, se seu piso for de madeira, você vai ter um chão mais brilhante. Já se for de azulejo, a sujeira vai demorar para aparecer.

A solução só não vai funcionar para pisos de mármore.

Ao usar esse truque, fique atento para limpar todos os cantos, rodapés e áreas onde a sujeira fique incrustada e, às vezes, não é aparente.

A limpeza com sal vai deixar a casa desinfetada livres de poeiras e de cheiros ruins, principalmente nos cantos em que costumam ficar cachorros e gatos.

